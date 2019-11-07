Жерсон Родригес и игроки Карпат вызваны в сборную Люксембурга на матчи против Сербии и Португалии

Нападающий киевского Динамо Жерсон Родригес получил вызов в национальную сборную Люксембурга на очередные матчи отбора к Евро-2020.

24-летний футболист примет участие в заключительных матчах своей команды в отборочном турнире к Евро-2020 против Сербии и Португалии, информирует официальный сайт федерации футбола Люксембурга. Также в список вызванных попали игроки львовских Карпат Тим Халль и Марвин Мартинс.

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Напомним, сборная Люксембурга сыграет выездной матч против Сербии 14-го ноября, а уже 17-го примет сборную Португалии. Команда Люка Хольца с четырьмя очками занимает предпоследнее место в группе В, опережая Литву.

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