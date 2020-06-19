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Жерсон Родригес голом не смог помочь Анкарагюджю избежать поражения против лидера чемпионата

19 июня 23:35 - Читати українською
Жерсон Родригес голом не смог помочь Анкарагюджю избежать поражения против лидера чемпионата
Жерсон Родригес / Фото из открытых источников

Аутсайдер чемпионата Турции Анкарагюджю был близок к сенсации, однако уступил на своем поле Истанбул Башакшехир. Счет и отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Турции, 28 тур

Анкарагюджю – Истанбул Башакшехир – 1:2

Голы: Жерсон Родригес, 12 (пен.) – Алексич, 59, Вишча, 73

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Анкарагюджю на своем поле принимал одного из лидеров турецкой Суперлиги – Башакшехир. Положение предпоследней команды чемпионата взялся спасать люксембургский нападающий Жерсон Родригес, права на которого принадлежат киевскому Динамо. Форвард на 12-й минуте реализовал пенальти и в воздухе запахло сенсацией.

Но все стало на свои места после перерыва: сначала сербский полузащитник гостей Даниэль Алексич удачно сыграл на добивании, а затем еще один балканец Эдин Вишча мощно пробил из-за пределов штрафной и установил окончательный счет в матче.

Как следствие, Истанбул Башакшехир возглавил турнирную таблицу Суперлиги, а Анкарагюджю остался предпоследним.

Напомним, в текущем сезоне люксембуржец провел за турецкую команду девять поединков, в которых забил четыре гола и отдал две результативные передачи.

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