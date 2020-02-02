Жерсон Родригес голом дебютировал в Турции – скандальный форвард принес ничью новой команде

Нападающий турецкого Анкарагюджю Жерсон Родригес, права на которого принадлежат киевскому Динамо, результативно начал новый этап карьеры.

Турция, Суперлига, 20-й тур

Анкарагюджю – Касымпаша – 1:1

Голы: Родригес, 50 (пенальти) – Тиам, 7

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Люксембуржец вышел в старте столичной команды на поединок против Касымпаши и отыграл все 90 минут. Первыми забили гости – на 7-й минуте Тиам головой классно переправил мяч в угол ворот после навеса с левого фланга.

Анкарагюджю отыгрался в первые минуты второго тайма. На 50-й минуте арбитр после помощи VAR назначил пенальти в ворота Касымпаши, который взялся исполнять Жерсон Родригес – форвард уверенно развел мяч и вратаря и попал фактически в девятку.

Ничья в отчетном поединке оставила обе команды в зоне вылета. Касымпаша идет 16-й (15 очков), Анкарагюджю – 17-й (13 пунктов). К спасительной позиции 3 и 5 баллов соответственно.