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Жерсон Родригес дерзко обратился к своим хейтерам

4 августа 23:10 - Читати українською
Жерсон Родригес дерзко обратился к своим хейтерам
Жерсон Родригес / Денис Руденко, FootBoom

Скандальный форвард киевского Динамо Жерсон Родригес ответил своим недоброжелателям.

"Хейтеры делают меня сильнее. Мне нужно их еще больше", – написал Родригес в своем Instagram, отвечая на критику со стороны фанов.

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Напомним, прошлым летом Динамо приобрело Жерсона за 2 млн евро у японского Джубило Ивата. Форвард имел серьезные проблемы с дисциплиной, поэтому зимой присоединился к Анкарагюджю на правах аренды.

В турецком клубе он провел 11 матчей, забив 6 мячей и отдав 2 ассиста. Однако, из-за скандальной драки с капитаном команды контракт Родригеса был досрочно расторгнут. Сейчас Жерсон тренируется с Динамо.

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Динамо Киев Динамо Киев Жерсон Жерсон Родригес
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