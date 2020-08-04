Жерсон Родригес дерзко обратился к своим хейтерам

"Хейтеры делают меня сильнее. Мне нужно их еще больше", – написал Родригес в своем Instagram, отвечая на критику со стороны фанов.

Жерсон Родригес получит шанс остаться в Динамо – известны условия

Напомним, прошлым летом Динамо приобрело Жерсона за 2 млн евро у японского Джубило Ивата. Форвард имел серьезные проблемы с дисциплиной, поэтому зимой присоединился к Анкарагюджю на правах аренды.

В турецком клубе он провел 11 матчей, забив 6 мячей и отдав 2 ассиста. Однако, из-за скандальной драки с капитаном команды контракт Родригеса был досрочно расторгнут. Сейчас Жерсон тренируется с Динамо.

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