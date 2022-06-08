Нападающий Динамо Жерсон Родригес, выступавший на правах аренды за Эюпспор (до 30 июня), может продолжить карьеру в Турции. По сообщению журналиста Османа Ченгиза, в услугах 26-летнего игрока заинтересованы Анкарагюджю, Умраниеспор и Кайсериспор.

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Первые два клуба по итогам прошедшего сезона поднялись в Суперлигу, а Кайсериспор финишировал на 14-м месте элитного дивизиона.

Интересно, что Жерсон в сезоне 2019/20 уже выступал за Анкарагюджю – в 11 матчах он забил 6 голов, но после драки с одноклубником его контракт был расторгнут. Прошлый сезон скандальный форвард начал в Труа, но после нескольких скандалов покинул клуб и был отправлен в Эюпспор, где в 5 матчах забил 3 гола и отдал 1 ассист.

Напомним, контракт Жерсона с Динамо рассчитан до 30 июня 2024 года. Тransfermarkt оценивает его в 3 млн евро.

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