Форвард "бело-синих" Жерсон Родригес отправится на сборы с "красными львами".

Нападающий Динамо Жерсон Родригес получил вызов в свою национальную команду на ближайшие товарищеские матчи, сообщает официальный сайт киевского клуба.

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Сборная Люксембурга, которая в квалификации на Евро-2020 выступала в одной группе со сборной Украины, но, в отличие от "сине-желтых", не пробилась в финальную стадию турнира, запланировала на июнь проведение двух контрольных встреч.

2 июня подопечные Люка Хольца сыграют товарищеский матч со сборной Норвегии, а 6 июня – против Шотландии.

Напомним, за национальную команду Жерсон провел 34 поединка, в которых забил 7 голов.

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