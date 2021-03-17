Форвард "бело-синих" Жерсон Родригес попытается помочь команде Люка Хольца в первых матчах отбора на чемпионат мира 2022 года.

Нападающий Динамо Жерсон Родригес получил очередной вызов в национальную сборную Люксембурга, сообщает официальный сайт киевлян.

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25-летний форвард будет иметь шанс сыграть в трех запланированных поединках своей национальной команды. Люксембургу 24 марта предстоит провести выездной товарищеский матч против Катара, а также два поединка в рамках отбора на ЧМ-2022: 27 марта – выездной с Ирландией и 30 марта – домашний против Португалии.

Напомним, Родригес провел за "красных львов" 31 матч, в которых забил 5 голов.

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