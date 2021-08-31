Жерсон Родригес подписал контракт с Труа, сообщает журналист Игорь Бурбас в Twitter.

Кухаревич не впечатлил Труа – французы уже нашли новый клуб для украинца

Французский клуб договорился с Динамо об аренде игрока с последующим правом выкупа. Стоит отметить, что многие источники сообщали о трансфере Родригеса в итальянскую Салернитану. Официальной информации от клубов пока нет.

Напомним, это не первый летний трансфер форварда из Украины для Труа, ранее французы пригласили нападающего Руха Николая Кухаревича.

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