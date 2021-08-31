Жерсон покинул Динамо ради французского клуба, – Бурбас
23:14 - Читати українською
Журналист Игорь Бурбас подтвердил трансфер нападающего Динамо Жерсона Родригеса.
Жерсон Родригес подписал контракт с Труа, сообщает журналист Игорь Бурбас в Twitter.
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Французский клуб договорился с Динамо об аренде игрока с последующим правом выкупа. Стоит отметить, что многие источники сообщали о трансфере Родригеса в итальянскую Салернитану. Официальной информации от клубов пока нет.
Напомним, это не первый летний трансфер форварда из Украины для Труа, ранее французы пригласили нападающего Руха Николая Кухаревича.
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