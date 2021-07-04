Жерсон не смог завершить тренировку Динамо
18:58 - Читати українською
Киевляне продолжают подготовку к новому сезону.
Форвард Динамо Жерсон Родригес получил травму, сообщает официальный сайт "бело-синих".
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Люксембургский легионер на утренней тренировке киевлян во французском Дивонн-ле-Бене почувствовал небольшой дискомфорт во время беговой работы и был вынужден прекратить занятия.
Напомним, уже завтра, 5 июля, Динамо проведет третий спарринг на первом летнем сборе. Соперником "бело-синих" будет Дивонн – представитель региональной лиги Франции. Начало встречи в 19:00.
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