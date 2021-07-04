Форвард Динамо Жерсон Родригес получил травму, сообщает официальный сайт "бело-синих".

Динамо раскрыло четвертого соперника на сборах в Швейцарии

Люксембургский легионер на утренней тренировке киевлян во французском Дивонн-ле-Бене почувствовал небольшой дискомфорт во время беговой работы и был вынужден прекратить занятия.

Напомним, уже завтра, 5 июля, Динамо проведет третий спарринг на первом летнем сборе. Соперником "бело-синих" будет Дивонн – представитель региональной лиги Франции. Начало встречи в 19:00.

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