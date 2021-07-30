"Моя мечта – играть в Англии, с детства хотел выступать там. Динамо дало мне много возможностей лучше узнать большой футбол, получить опыт крупных соревнований.

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Сейчас я не знаю, что произойдет дальше. Время до закрытия трансферного окна остается. Посмотрим. Я еще поговорю с президентом о том, что будет лучше для моей карьеры и что будет в следующем году", – заявил Жерсон в эфире YouTube-канала Бомбардир.

Напомним, контракт нападающего с Динамо рассчитан до лета 2024 года. В сезоне 2020/21 он сыграл 38 матчей во всех турнирах, забил 7 голов и отдал 4 результативные передачи. Transfermarkt оценивает люксембуржца в 3 млн евро.

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