Руководство Сивасспора заинтересовано в приглашении нападающего Динамо Жерсона Родригеса, сообщает Fotospor.

Жерсон может покинуть Динамо – на него есть немало претендентов в Европе

В клубе рассматривают люксембургского форварда в качестве замены Оларенваджу Кайоде, который после аренды в турецком клубе возвращается в Шахтер.

Напомним, Жерсон имеет опыт выступлений в Суперлиге – в 2020 году он провел 11 матчей за Анкарагюджю. В сезоне 2020/21 сыграл за Динамо 38 матчей во всех турнирах, в которых забил 7 голов и отдал 4 результативные передачи.

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