Нападающий Динамо Жерсон Родригес заинтересовал Арис, сообщает Мetrosport. Помешать могут стать финансовые аппетиты люксембуржца – греки опасаются, что не смогут их удовлетворить.

Жерсон с первого дня испытывает терпение нового тренера Труа – очередная выходка форварда Динамо во Франции

26-летний форвард до 30 июня 2022 года на правах аренды будет выступать за Труа. Тогда же завершается его соглашение с Динамо, но французы имеют право первоочередного выкупа люксембуржца.

Однако, аутсайдер Лиги 1 может распрощаться с игроком и раньше – его поведение и образ жизни не устраивают клуб. Уже экс-тренер Лоран Батлес открыто критиковал Жерсона, а после назначения нового наставника (Бруно Илвеса) скандальный форвард умудрился снова нарушить правила и опоздал на первую тренировку.

Напомним, в текущем сезоне Родригес провел за Труа 9 матчей, в которых забил 1 гол (в ворота Метца). В последних четырех поединках чемпионата Франции он не попадал даже в заявку. Transfermarkt оценивает игрока в 3 млн евро.

Лунін виганяє привидів, вражає Анчелотті та повертає фанатів – іспанські ЗМІ про 2 матч українця за Реал