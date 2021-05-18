Вингер киевлян Жерсон Родригес имеет не один вариант продолжения карьеры за пределами Украины.

25-летний люксембуржец в будущее трансферное окно может покинуть Динамо, информирует Le Quotidien.

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По информации источника, Жерсон попал на радары сразу нескольких коллективов из Англии, Испании, Италии и Португалии. Имена клубов не уточняются. Известно лишь, что их привлекли хорошие выступления Родригеса в завершившемся сезоне.

К слову, вингер присоединился к киевлянам летом 2019-го и успел поиграть за турецкий Анкарагюджю на правах аренды. В кампании 2020/21 Жерсон Родригес сыграл 38 поединков, в которых сумел отличиться 7-ю голами и 4-мя ассистами.

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