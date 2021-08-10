"Он эмоциональный парень. Но я видел его в коллективе в непринужденной атмосфере. Это достаточно положительный персонаж. Конечно, свои эмоции нужно сдерживать. Это неприятный эпизод.

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Но насколько я понимаю, у Родригеса есть вариант с бесплатной арендой в другой чемпионат, где у него будет более высокая зарплата, чем в Динамо. Но киевляне в таком случае теряют, отдавая своего футболиста бесплатно. Платить за его аренду или осуществлять полноценный трансфер никто не хочет. Думаю, что такое поведение Родригеса в матче с Зарей то с этим связано", – сказал журналист в программе Цыганык Live.

Действующий контракт Жерсона с Динамо рассчитан до лета 2024-го. В прошлом сезоне УПЛ Родригес провел 22 матча, в которых отметился 4 голами и ассистом.

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