Нападающий киевского Динамо Жерсон Родригес проявил себя в спарринге сборной Люксембурга против карликового Лихтенштейна.

Звезда Динамо появился на поле на 64-й минуте товарищеского поединка.

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А уже 8 минут спустя Родригес праздновал взятие ворот. Жерсон уверенно реализовал одиннадцатиметровый, разведя мяч и голкипера по разным углам. Это, однако, не спасло Люксембург от поражения (1:2).

В рамках международной паузы форвард и его национальная команда сыграют 2 матча Лиги наций: против Кипра дома (10 октября) и Черногории на выезде (13 октября).

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