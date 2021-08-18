Жерсон близок к переходу в клуб Серии А, – журналист
Легионер "бело-синих" Жерсон Родригес может продолжить карьеру в составе новичка чемпионата Италии.
Форвард Динамо Жерсон Родригес уже в ближайшее время может сменить клубную прописку. Легионером киевлян предметно интересуется новичок Серии А – Салернитана, сообщает на своем сайте итальянский журналист Альфредо Педулла.
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Клуб, который вернулся в сильнейший итальянский дивизион впервые за 22 года, ведет переговоры с киевским клубом о переходе Жерсона. О трансфере может быть объявлено уже сегодня, 18 августа.
Напомним, контракт нападающего с Динамо рассчитан до лета 2024 года. Transfermarkt оценивает игрока в 3 млн евро.
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