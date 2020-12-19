"Лучший способ описать Родригеса – он человек, который любит вызовы. Всегда. Он любит ставить перед собой как личные, так и командные цели. И Жерсон никогда не боялся играть в замечательных командах, как, например, киевское Динамо. Он уехал из Люксембурга всего три года назад, а теперь играет за Динамо. Это ярко показывает его характер.

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Он икона для сборной Люксембурга. Лучший на своей позиции и один из лучших во всей сборной. Есть хорошие футболисты и на других позициях, сборная растет и прогрессирует, но Жерсон, несомненно, является лидером команды.

Может ли он уже в январе перебраться в Италию? Вчера я общался с ним, мы обсуждали его будущее и наши дальнейшие шаги. Также разговор был о чемпионатах, в которых хотел бы выступать Жерсон. Италия была бы для него идеальным местом. Он понимает итальянский язык, любит культуру, нацию, стиль жизни. Это все играет свою роль и помогло бы ему в адаптации. Нашим партнером на итальянском рынке является Клаудио Вигорелли, и мы будем работать вместе с ним, чтобы оценить наши шансы.

Выступления Жерсона в Лиге чемпионов и матчи против Ювентуса? Это было что-то новое для Родригеса. Конечно, за национальную сборную он уже играл против больших команд, но выступать в Лиге чемпионов – это фантастично. Это был первый его матч против итальянских команд, а борьба с Ювентусом всегда имеет особый оттенок. Конечно, было бы неплохо, если бы Динамо показало лучший результат, но было важно выйти в Лигу Европы. В прошлом году, к слову, киевлян выбил Брюгге, так что для них это будет матч-реванш", – сказал Нума в комментарии изданию Tuttomercatoweb.

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