Жером Боатенг обвинен в избиении матери своих детей

Защитника мюнхенской Баварии Жерома Боатенга обвинили в нападении на свою бывшую Шерин Зенлер. Представители чемпиона мира-2014 опровергают факт преступления.

Обвинения против 31-летнего центрбека выдвинула мюнхенская прокуратура, сообщает SID.

По информации издания, следствие относительно Боатенга началось еще в 2018 году, а обвинения выдвинули в 2019-м. Кроме того, в данный момент прокурор имеет на руках заявление об еще одном инциденте, в котором та же жертва пострадала от защитника Баварии.

Отметим, что отношения Жерома Боатенга и Шерин Зенлер продолжались 10 лет. У них двое детей – близнецы Солей и Ламия, которым в марте исполнилось восемь.

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