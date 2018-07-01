Жером Боатенг хочет, чтобы Йоахим Лев остался наставником сборной Германии

Защитник сборной Германии Жером Боатенг исключил вероятность завершении международной карьеры после вылета немецкой национальной команды с ЧМ-2018.

"Передо мной не стояло такого вопроса. Я еще даже не дошел до пика своей формы. Я хочу продолжать выступать за сборную Германии.

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Я бы хотел, чтобы Йоахим Лев остался с командой. Он дал нам четкие инструкции, все объяснил, а мы просто не смогли воплотить его план в жизнь. Все мы хотим снова быть той сборной Германии, которую все знают.

Резкая критика Месут Озила неуместна. Он лишь один игрок сборной. За результат отвечает вся команда", – цитирует Боатенга DPA.