Ковалевский Колос узнал вероятного оппонента в новом турнире под эгидой УЕФА – Лиге конференций. Предварительно "хлеборобам" надо одолеть карагандинский Шахтер.

Колос перед матчем против Металлиста 1925 / ФК Колос

Подопечные Руслана Костышина в случае победы над казахами встретятся с победителем пары Спартак Трнава – Маккаби Тель-Авив.

Заря узнала соперника в квалификации Лиги Европы

Противостояние победителя пары с участием Колоса с представителем Словакии или Израиля будет состоять из двух матчей. Первые поединки плей-офф запланированы на 19 августа. В свою очередь ответный матч состоится 26 августа.

Напомним, что первый матч 3-го квалификационного раунда против Шахтера Караганды ковалевцы проведут в четверг, 5 августа.

Результаты жеребьевки плей-офф Лиги конференций 2021/22: Колосу максимально повезло, но соперник нелегкий