Колос узнал потенциального соперника в Лиге конференций
Ковалевский Колос узнал вероятного оппонента в новом турнире под эгидой УЕФА – Лиге конференций. Предварительно "хлеборобам" надо одолеть карагандинский Шахтер.
Подопечные Руслана Костышина в случае победы над казахами встретятся с победителем пары Спартак Трнава – Маккаби Тель-Авив.
Заря узнала соперника в квалификации Лиги Европы
Противостояние победителя пары с участием Колоса с представителем Словакии или Израиля будет состоять из двух матчей. Первые поединки плей-офф запланированы на 19 августа. В свою очередь ответный матч состоится 26 августа.
Напомним, что первый матч 3-го квалификационного раунда против Шахтера Караганды ковалевцы проведут в четверг, 5 августа.
Результаты жеребьевки плей-офф Лиги конференций 2021/22: Колосу максимально повезло, но соперник нелегкий