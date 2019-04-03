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Жеребьевка полуфиналов Кубка Украины состоится 8 апреля

19:21 13 Читати українською
Жеребьевка полуфиналов Кубка Украины состоится 8 апреля
Жеребьевка полуфинала Кубка Украины состоится 8 апреля

Стало известно, когда состоится жеребьевка 1/2 финала розыгрыша Кубка Украины.

 

8 апреля в 14.00 в Доме футбола начнется церемония жеребьевки 1/2 финала Кубка Украины сезона-2018/19, сообщает ФФУ.

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Участие в мероприятии примут звездные гости – легенды украинского футбола. На жеребьевку приглашены представители СМИ

Напомним, что матчи 1/4 финала соревнований состоятся 7 апреля:

Ингулец – Карпаты, начало в 14:00;

Львов – Заря, начало в 14:00;

СК Днепр-1 – Ворскла, начало в 17:00;

Шахтер – Динамо, начало в 17:00.

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Кубок Украины жеребьевка Шахтер - Динамо Киев Шахтер Шахтер Динамо Киев Динамо Киев
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