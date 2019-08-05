Жеребьевка раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов: онлайн-трансляция

Сегодня, 5 августа, в швейцарском Ньоне состоится жеребьевка последнего раунда квалификации Лиги чемпионов-2019/20.
На потенциального соперника ожидает киевское Динамо, которое в 3-м квалификационном раунде встретится с Брюгге. Команда Хацкевича точно избежит встречи с победителем пары Порту – Краснодар благодаря хорошему рейтингу, а также разведению украинских и российских клубов в еврокубках. Если Динамо пройдет бельгийский барьер, то продолжит двигаться путем представителей лиг.
"Футбол 24" проведет онлайн-трансляцию жеребьевки в этой новости, начиная с 13:00.
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Путь чемпионов
ПАОК / Аякс
ЧФР / Селтик
Црвена Звезда / Копенгаген
Динамо Загреб / Ференцварош
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Янг Бойз
АПОЭЛ / Карабах
Славия
Марибор / Русенборг
Регламент жеребьевки
На данном этапе стартуют две команды (чемпионы ассоциаций, занимающих 12-е и 13-е места в рейтинге УЕФА). К ним присоединятся шесть победителей третьего отборочного раунда Пути чемпионов, матчи которого пройдут 6/7 и 13 августа.
Клубы делятся на две группы в соответствии с рейтингом УЕФА - по четыре сеяных и несеяных. Победитель пары третьего отборочного раунда получит коэффициент сеяной команды в своем противостоянии.
Победители раунда плей-офф пробьются в групповую стадию. Проигравшие продолжат борьбу на групповом этапе Лиги Европы УЕФА.
Путь представителей лиг
Краснодар / Порту
Брюгге / Динамо Киев
Истанбул Башакшехир / Олимпиакос
Базель / ЛАСК
Порядок жеребьевки
По Пути представителей лиг пойдут четыре победителя третьего отборочного раунда, матчи которого состоятся 6/7 и 13 августа.
Клубы делятся на две группы в соответствии с рейтингом УЕФА - по два сеяных и несеяных.
Команды, проигравшие на данной стадии, продолжат борьбу на групповом этапе Лиги Европы УЕФА.
Расписание матчей
Первые матчи решающего раунда квалификации плей-офф Лиги чемпионов состоятся 20-21 августа.
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