toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Лига чемпионов
ЖЕРЕБЬЕВКА ЛЧ ЖЕРЕБЬЕВКА ЛЕ ЛИВЕРПУЛЬ - МАНЧЕСТЕР СИТИ ТРАНСФЕРЫ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Жеребьевка раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов: онлайн-трансляция

12:18 62 Читати українською
Жеребьевка раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов: онлайн-трансляция
Жеребьевка раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов

Сегодня, 5 августа, в швейцарском Ньоне состоится жеребьевка последнего раунда квалификации Лиги чемпионов-2019/20.

На потенциального соперника ожидает киевское Динамо, которое в 3-м квалификационном раунде встретится с Брюгге. Команда Хацкевича точно избежит встречи с победителем пары Порту – Краснодар благодаря хорошему рейтингу, а также разведению украинских и российских клубов в еврокубках. Если Динамо пройдет бельгийский барьер, то продолжит двигаться путем представителей лиг.

"Футбол 24" проведет онлайн-трансляцию жеребьевки в этой новости, начиная с 13:00.

Брюгге усилился звездным голкипером перед матчами против Динамо в Лиге чемпионов

Путь чемпионов

ПАОК / Аякс

ЧФР / Селтик

Црвена Звезда / Копенгаген

Динамо Загреб / Ференцварош

—————————

Янг Бойз

АПОЭЛ / Карабах

Славия

Марибор / Русенборг

Регламент жеребьевки

На данном этапе стартуют две команды (чемпионы ассоциаций, занимающих 12-е и 13-е места в рейтинге УЕФА). К ним присоединятся шесть победителей третьего отборочного раунда Пути чемпионов, матчи которого пройдут 6/7 и 13 августа.

Клубы делятся на две группы в соответствии с рейтингом УЕФА - по четыре сеяных и несеяных. Победитель пары третьего отборочного раунда получит коэффициент сеяной команды в своем противостоянии.

Победители раунда плей-офф пробьются в групповую стадию. Проигравшие продолжат борьбу на групповом этапе Лиги Европы УЕФА.

Путь представителей лиг

Краснодар / Порту

Брюгге / Динамо Киев

Истанбул Башакшехир / Олимпиакос

Базель / ЛАСК

Порядок жеребьевки

По Пути представителей лиг пойдут четыре победителя третьего отборочного раунда, матчи которого состоятся 6/7 и 13 августа.

Клубы делятся на две группы в соответствии с рейтингом УЕФА - по два сеяных и несеяных.

Команды, проигравшие на данной стадии, продолжат борьбу на групповом этапе Лиги Европы УЕФА.

Расписание матчей

Первые матчи решающего раунда квалификации плей-офф Лиги чемпионов состоятся 20-21 августа.

Брюгге: представление соперника Динамо в Лиге чемпионов – частый гость в Украине, которому перестала улыбаться Фортуна

blog_ava
Месси оценил перспективы Барселоны в новом сезоне
06:00
346
Теги
Динамо Киев Динамо Киев Лига чемпионов жеребьевка Жеребьевка ЛЧ
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
1
дн
:
5
час
:
28
мин
Арарат-Армения
18:00
Сабуртало
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук