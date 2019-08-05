Жеребьевка раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов: онлайн-трансляция

Сегодня, 5 августа, в швейцарском Ньоне состоится жеребьевка последнего раунда квалификации Лиги чемпионов-2019/20.

На потенциального соперника ожидает киевское Динамо, которое в 3-м квалификационном раунде встретится с Брюгге. Команда Хацкевича точно избежит встречи с победителем пары Порту – Краснодар благодаря хорошему рейтингу, а также разведению украинских и российских клубов в еврокубках. Если Динамо пройдет бельгийский барьер, то продолжит двигаться путем представителей лиг.

"Футбол 24" проведет онлайн-трансляцию жеребьевки в этой новости, начиная с 13:00.

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Путь чемпионов

ПАОК / Аякс

ЧФР / Селтик

Црвена Звезда / Копенгаген

Динамо Загреб / Ференцварош

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Янг Бойз

АПОЭЛ / Карабах

Славия

Марибор / Русенборг

Регламент жеребьевки

На данном этапе стартуют две команды (чемпионы ассоциаций, занимающих 12-е и 13-е места в рейтинге УЕФА). К ним присоединятся шесть победителей третьего отборочного раунда Пути чемпионов, матчи которого пройдут 6/7 и 13 августа.

Клубы делятся на две группы в соответствии с рейтингом УЕФА - по четыре сеяных и несеяных. Победитель пары третьего отборочного раунда получит коэффициент сеяной команды в своем противостоянии.

Победители раунда плей-офф пробьются в групповую стадию. Проигравшие продолжат борьбу на групповом этапе Лиги Европы УЕФА.

Путь представителей лиг

Краснодар / Порту

Брюгге / Динамо Киев

Истанбул Башакшехир / Олимпиакос

Базель / ЛАСК

Порядок жеребьевки

По Пути представителей лиг пойдут четыре победителя третьего отборочного раунда, матчи которого состоятся 6/7 и 13 августа.

Клубы делятся на две группы в соответствии с рейтингом УЕФА - по два сеяных и несеяных.

Команды, проигравшие на данной стадии, продолжат борьбу на групповом этапе Лиги Европы УЕФА.

Расписание матчей

Первые матчи решающего раунда квалификации плей-офф Лиги чемпионов состоятся 20-21 августа.

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