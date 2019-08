Результаты жеребьевки раунда плей-офф квалификации Лиги Европы

Основной путь

Торино (Италия) / Шахтер Солигорск (Беларусь) – Пюник (Армения) / Вулверхэмптон (Англия)

Университатя Крайова (Румыния) / АЕК (Греция) – Спарта (Чехия) / Трабзонспор (Турция)

Легия (Польша) / Атромитос (Греция) – Мидтьюлланд (Дания) / Рейнджерс (Шотландия)

АЕК Ларнака (Кипр) / Гент (Бельгия) – Риека (Хорватия) / Абердин (Шотландия)

Гаугесу (Норвегия) / ПСВ (Нидерланды) – Аустрия (Австрия) / Аполлон (Кипр)

Люцерн (Швейцария) / Эспаньол (Испания) – ЦСКА София (Болгария) / Заря (Украина)

Партизан (Сербия) / Малатьяспор (Турция) – Мольде (Норвегия) / Арис (Греция)

Брондбю (Дания) / Брага (Португалия) – Тун (Швейцария) / Спартак (Россия)

Мальме (Швеция) / Зрински (Босния) – Нефтчи (Азербайджан) / Бней–Иегуда (Израиль)

Локомотив Пловдив (Болгария) / Страсбур (Франция) – Вадуц (Лихтенштейн) / Айнтрахт (Германия)

Мариуполь (Украина) / АЗ Алкмар (Нидерланды) – Антверпен (Бельгия) / Виктория (Чехия)

Путь чемпионов

Маккаби Тель-Авив (Израиль) / Судува (Литва) – Динамо Загреб (Хорватия) / Ференцварош (Венгрия)

Црвена Звезда (Сербия) / Копенгаген (Дания) – Рига (Латвия) / ХИК (Финляндия)

ЧФР (Румыния) / Селтик (Шотландия) – Шериф (Молдова) / АИК (Швеция)

Дюделанж (Люксембург) / Ниммо (Эстония) – Арарат (Армения) / Сабуртало (Грузия)

Лудогорец (Болгария) / ТНП (Уэльс) – Марибор (Словения) / Русенборг (Норвегия)

Сутьеска (Черногория) / Линфилд (Северная Ирландия) – АПОЭЛ (Кипр) / Карабах (Азербайджан)

ПАОК (Греция) / Аякс (Нидерланды) – Слован (Словакия) / Дандолк (Ирландия)

Астана (Казахстан) / Валлетта (Мальта) – Сараево (Босния) / БАТЭ (Беларусь)

Первые поединки плей–офф квалификации Лиги Европы состоятся 22 августа, а ответные – 29 августа.

