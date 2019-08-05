Динамо узнало потенциального соперника в плей-офф квалификации Лиги чемпионов

Динамо вылетело в Бельгию / фото А. Попов

В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов, куда может пробиться киевское Динамо.

В случае успешного исхода противостояния с бельгийским Брюгге вице-чемпионы Украины встретятся с победителем пары Базель/ЛАСК.

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Первые матчи решающего раунда квалификации плей-офф Лиги чемпионов состоятся 20-21 августа, точная дата будет известна позже. Если Динамо пробьется в эту стадию, то проведет первую встречу на выезде.

Завтра киевляне стартуют в квалификации Лиги чемпионов выездным поединком против Брюгге. Встреча начнется в 21:30 по киевскому времени.

Жеребьевка раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов: все результаты