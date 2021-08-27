Онлайн-трансляцию жеребьевки ЛЕ смотрите на Футбол 24 в этой новости, начиная с 13:00 (нужно обновлять страницу). Единственный клубный представитель Украины Заря вылетела из ЛЕ в Лигу конференций. В то же время есть за кого поболеть среди наших легионеров. Кроме Ярмоленко, это Зубков и Харатин (Ференцварош), Пластун (Лудогорец). На этот раз Лига Европы будет мини-копией ЛЧ, затем на групповом этапе будут соревноваться 32, а не 48 команд, как раньше. Команды из одной страны разводят по разным квартетах.

Результаты жеребьевки группового турнира ЛЧ - тяжелые соперники Динамо и Шахтера, Яремчук и Вернидуб возвращаются в Украину

Ощутимо изменился формат плей-офф. Команды, занявшие вторые ступени, сыграют стыковые матчи с обладателями 3 места на групповом этапе ЛЧ за право выйти в 1/8 Лиги Европы. Те, кто финишируют третьими в ЛЕ, встретятся с другими командами Лиги конференций за право сыграть в 1/8 нового еврокубка. Групповой турнир Лиги Европы стартует 16 сентября, а завершится 9 декабря. Финал 18 мая примет Севилья, стадион Рамон Санчес-Писхуан.

Корзина 1

76,000 Лион (FRA)

74,000 Наполи (ITA)

57,000 Байер (GER)

44,500 Динамо Загреб (CRO)

44,000 Лацио (ITA)

43,000 Олимпиакос (GRE)

36,000 Монако (FRA)

35,000 Брага (POR)

Корзина 2

34,000 Селтик (SCO)

33,000 Айнтрахт (GER)

32,500 Црвена Звезда (SRB)

32,000 Лестер (ENG)

31,250 Рейнджерс (SCO)

31,000 Локомотив Москва (RUS)

30,000 Генк (BEL)

29,000 ПСВ (NED)

Корзина 3

28,000 Олимпик Марсель (FRA)

28,000 Лудогорець (BUL)

20,113 Вест Хем (ENG)

19,571 Реал Сосьедад (ESP)

19,500 Фенербахче (TUR)

19,571 Бетис (ESP)

18,500 Спартак Москва (RUS)

17,500 Спарта Прага (CZE)

Корзина 4

17,000 Галатасарай (TUR)

17,000 Рапид Видень (AUT)

16,500 Легия (POL)

13,500 Митьюлланд (DEN)

13,500 Ференцварош (HUN)

10,500 Антверпен (BEL)

7,165 Штурм (AUT)

7,000 Брондбю (DEN)