Онлайн-трансляция жеребьевки группового турнира ЛЕ – Ярмоленко и другие украинцы получат соперников
Сегодня, 27 августа 2021 года, Стамбул принимает жеребьевку группового этапа Лиги Европы 2021/22. Андрей Ярмоленко с Вест Хэмом и несколько других игроков сборной Украины ждут соперников.
Онлайн-трансляцию жеребьевки ЛЕ смотрите на Футбол 24 в этой новости, начиная с 13:00 (нужно обновлять страницу). Единственный клубный представитель Украины Заря вылетела из ЛЕ в Лигу конференций. В то же время есть за кого поболеть среди наших легионеров. Кроме Ярмоленко, это Зубков и Харатин (Ференцварош), Пластун (Лудогорец). На этот раз Лига Европы будет мини-копией ЛЧ, затем на групповом этапе будут соревноваться 32, а не 48 команд, как раньше. Команды из одной страны разводят по разным квартетах.
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Ощутимо изменился формат плей-офф. Команды, занявшие вторые ступени, сыграют стыковые матчи с обладателями 3 места на групповом этапе ЛЧ за право выйти в 1/8 Лиги Европы. Те, кто финишируют третьими в ЛЕ, встретятся с другими командами Лиги конференций за право сыграть в 1/8 нового еврокубка. Групповой турнир Лиги Европы стартует 16 сентября, а завершится 9 декабря. Финал 18 мая примет Севилья, стадион Рамон Санчес-Писхуан.
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