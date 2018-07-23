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Жеребьевка Лиги Европы – сегодня Заря узнает соперника в 3-м раунде квалификации

11:10 55 Читати українською
Жеребьевка Лиги Европы – сегодня Заря узнает соперника в 3-м раунде квалификации
ФК Зоря / Фото з офіційного сайту луганчан

Луганская Заря сегодня, 23 июля, узнает своего первого соперника в ЛЕ 2018/19. Жеребьевка 3-го раунда квалификации Лиги Европы состоится в 14:00 по киевскому времени.

Вместе с Зарей свою борьбу за трофей Лиги Европы начинают венский Рапид, Олимпиакос, Брага, Фейеноорд, Сигма, Брондбю, Истанбул Башакшехир, Риека, Люцерн, Униря, Зенит и Гент.

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Также к ним присоединятся те, кто проигрывает в парах квалификации Лиги чемпионов Аякс – Штурм и ПАОК – Базель.

Круг потенецийних соперников луганчан будет определено накануне процедуры жеребьевки.

Клубы будут посеяны в квалификации в соответствии с таблицей коэффициентов клубов УЕФА.

Отметим, во втором раунде квалификации Мариуполь сыграет с Юргорденом. Если "азовцы" пройдут дальше, то также сегодня смогут узнать своего потенциального соперника.

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К слову, из-за низкого рейтинга Заря и Мариуполь будут в когорте несеяных команд.

Церемония жеребьевки начнется в 14 часов по киевскому времени.

Теги
Заря Заря Лига Европы Жеребьевка ЛЕ Лига Европы 2018/19
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