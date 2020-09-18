Сегодня, 18 сентября, в Ньоне состоится жеребьевка решающей стадии квалификации Лиги Европы 2020/21. Колос и Десна узнают своих соперников, с которыми сыграют в случае прохождения Риеки и Вольфсбурга.

Церемония стартует в 15:00 по киевскому времени. Онлайн-трансляция и результаты жеребьевки Лиги Европы в этой новости на "Футбол 24". Десне нужно еще пройти Вольсфбург в 3 квалифай-раунде (третья за год встреча "волков" с разными клубами Украины), тогда как Колос после победы над фаворитом его пары должен преодолеть хорватский барьер. УЕФА уже поделил команды по группам, поэтому подопечные Рябоконя и Костышина знают, на кого могут попасть.

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Соперники очень непростые. Десна будучи сеяной благодаря рейтингу Вольфсбурга имеет даже несколько лучшую ситуацию в раунде плей-офф, чем сейчас, когда нужно чудо – преодолеть мощный немецкий клуб. Выбор в Чернигов на плей-офф таков: Аполлон Лимасол (CYP)/Лех (POL), Гранада (ESP)/Локомотив (GEO), Санкт-Галлен (SUI)/АЕК (GRE). А вот Колос снова попал в число несеяных и может выйти на кого-то из победителей следующих пар: Спортинг (POR)/Абердин (SCO), Мура (SVN)/ПСВ (NED), Копенгаген (DEN)/Пяст (POL).

Матчи плей-офф квалификации ЛЕ состоятся 1 октября.