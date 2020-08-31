Сегодня, 31 августа 2020 года, состоялась жеребьевка 2-го квалификационного раунда Лиги Европы 2020/21. Колос первым от Украины стартует в турнире, ему жребием подобрали оппонента – Арис.

УЕФА упростил процедуру жеребьевки 2-го квалификационного раунда Лиги Европы, разделив команды на 12 групп (по 3 сеяные и 3 несеянные участника).

Колос попал в группу 7 в статусе сеяного, поэтому его соперниками могли стать Арис из Греции, Локомотив Пловдив из Болгарии и Лачи из Албании.

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Согласно результатам жеребьевки Колос встретится с Арисом. На этом этапе квалификации дуэль состоит из одного матча. Ковалёвцы сыграют на выезде. Поединок состоится 17 сентября.

Напомним, что Колос занял шестое место в УПЛ и выиграл плей-офф Лиги Европы. Матч против Ариса станет дебютом команды из Ковалёвки в еврокубках.

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Результаты жеребьевки

Основной путь:

Путь чемпионов: