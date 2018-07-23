Результаты жеребьевки 3-го раунда квалификации Лиги Европы

В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 3-го раунда квалификации Лиги Европы.
Стали известны пары 3-го квалификационного раунда Лиги Европы.
Результаты жеребьевки 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов
Результаты жеребьевки:
Тобол / Пюник – Маккаби Тель-Авив / Раднички
Дунайска Стреда / Динамо Минск – Зенит
Аякс / Штурм – Дандалк / АЕК Ларнака
Санкт-Галлен / Сарпсборг – Риека
Истанбул Башакшехир – Абердин / Бернли
Заря Луганск – Брага
Заря встретится с Брагой в 3-м раунде квалификации Лиги Европы
Хапоэль Хайфа / Хабнарфёрдюр – Аталанта / Сараево
Генк / Фола – Шахтер Солигорск / Лех
Виторул / Витесс – ПАОК / Базель
Норшелланн / АИК – Партизан Белград / Тракай
Хиберниан / Астерас – Мольде / Лачи
Хайдук Сплит / Славия София – Рудар / Стяуа
Севилья / Уйпешт – Жальгирис / Вадуц
Сигма Оломоуц – Кайрат / АС
Бальцана / Слован Братислава – Рапид Вена
Юргорден / Мариуполь – Вентспилс / Бордо
Лига Европы: стало известно, с кем сыграет Мариуполь, если пройдет Юргорден
ЦСКА / Адмира – Стярнан / Копенгаген
Олимпиакос – Люцерн
Осиек / Рейнджерс – Чихура / Марибор
Гурник / Тренчин – Фейеноорд
Ягеллония / Риу Аве – Гент
Спартак Суботица / Спарта – Брондбю
Уфа / Домжале – Гонвед / Прогресс
Б-36 Торсхавн / Бешикташ – ЛАСК / Лиллестрем
Железничар / Аполлон – Динамо-Брест / Атромитос
РБ Лейпциг / Гекен – Университатя
Матчи 3-го квалификационного раунда Лиги Европы состоятся 9 и 16 августа.