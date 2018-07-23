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Результаты жеребьевки 3-го раунда квалификации Лиги Европы

15:52 125 Читати українською
Результаты жеребьевки 3-го раунда квалификации Лиги Европы
Результаты жеребьевки 3-го раунда квалификации Лиги Европы

В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 3-го раунда квалификации Лиги Европы.

Стали известны пары 3-го квалификационного раунда Лиги Европы.

Результаты жеребьевки 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов

Результаты жеребьевки:

Тобол / Пюник – Маккаби Тель-Авив / Раднички

Дунайска Стреда / Динамо Минск – Зенит

Аякс / Штурм – Дандалк / АЕК Ларнака

Санкт-Галлен / Сарпсборг – Риека

Истанбул Башакшехир – Абердин / Бернли

Заря Луганск – Брага

Заря встретится с Брагой в 3-м раунде квалификации Лиги Европы

Хапоэль Хайфа / Хабнарфёрдюр – Аталанта / Сараево

Генк / Фола – Шахтер Солигорск / Лех

Виторул / Витесс – ПАОК / Базель

Норшелланн / АИК – Партизан Белград / Тракай

Хиберниан / Астерас – Мольде / Лачи

Хайдук Сплит / Славия София – Рудар / Стяуа

Севилья / Уйпешт – Жальгирис / Вадуц

Сигма Оломоуц – Кайрат / АС

Бальцана / Слован Братислава – Рапид Вена

Юргорден / Мариуполь – Вентспилс / Бордо

Лига Европы: стало известно, с кем сыграет Мариуполь, если пройдет Юргорден

ЦСКА / Адмира – Стярнан / Копенгаген

Олимпиакос – Люцерн

Осиек / Рейнджерс – Чихура / Марибор

Гурник / Тренчин – Фейеноорд

Ягеллония / Риу Аве – Гент

Спартак Суботица / Спарта – Брондбю

Уфа / Домжале – Гонвед / Прогресс

Б-36 Торсхавн / Бешикташ – ЛАСК / Лиллестрем

Железничар / Аполлон – Динамо-Брест / Атромитос

РБ Лейпциг / Гекен – Университатя

Матчи 3-го квалификационного раунда Лиги Европы состоятся 9 и 16 августа.

Теги
Заря Заря Мариуполь Мариуполь Лига Европы Жеребьевка ЛЕ
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