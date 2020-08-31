"Чувствую себя хорошо, уже неделю как вернулся к полноценным тренировкам, а совсем без ограничений работаю дня три – с ударами, подачами, что при моей травме сначала нельзя было делать. Считаю, что после травмы все же лучше перетерпеть, а не рваться преждевременно в бой. Конечно, я очень хотел поехать в сборную, помочь команде, побывать в этой атмосфере спустя девять месяцев. Но травма не позволила поехать, поэтому было принято решение, что я остаюсь в клубе, чтобы полностью восстановиться.

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После матча за Суперкубок я выбежал на поле с такими эмоциями, будто я тоже играл, принимал участие в матче. Конечно, очень обрадовался результату, ведь нам удалось забить три мяча, завоевать трофей. Да и вообще, вышел насыщенный, эмоциональный поединок.

Кого хотел бы в соперники в квалификации ЛЧ? В принципе, мне все равно... В любом случае загадывать не будем, с любым соперником нужно показывать свою игру. Тренеры каждый день рассказывают и показывают, как нам нужно играть, и мы постараемся это делать, несмотря на то, кому будем противостоять", – цитирует Миколенко официальный сайт "бело-синих".

Заметим, киевляне узнают своего первого оппонента в ЛЧ уже сегодня, 31 августа. Поединки третьего раунда квалификации пройдут 15 и 16 сентября.

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