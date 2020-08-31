Динамо Киев ждет старта в сезоне Лиги чемпионов 2020/21. Сегодня, 31 августа 2020 года, пройдет жеребьевка 3 квалифай-раунда ЛЧ. Смотрите онлайн-трансляцию и результаты на "Футбол 24" в этой новости, обновляя страницу.

У Динамо нет права на ошибку. Близкие к киевскому клубу источники пишут, что очередной невыход в групповой турнир ЛЧ обернется дырой в бюджете мининум в 10 миллионов евро. Поэтому не то что будут заморожены все трансферы с усилением за деньги, но и придется продавать, чтобы компенсировать названную сумму. В этом году квалификация главного еврокубка состоит из одного матча (жребий определяет хозяина – чей шар вытянут первым) вплоть до стадии плей-офф, где возвращается классический формат двух поединков дома и на выезде.

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Жеребьевка стартует в 13:00 по киевскому времени и определит пары в двух группах. Отдельно для чемпионов своих стран и команд, которые заняли призовые места. Матчи состоятся 15/16 сентября. Клубы делятся на сеяных и несеяных согласно их коэффициенту в рейтинге УЕФА. Интересно, что уже завтра, 1 августа, состоится жеребьевка раунда плей-офф. Хотя для Динамо она не будет иметь значения. Ведь в 4 раунде квалификации стартует Краснодар, который будет несеяным, а команды Украины и России продолжают разводить в еврокубках. Поэтому здесь у киевлян вариант один – победитель пары Гента.

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Путь представителей лиг

Эта часть квалификации определит две команды, которые выйдут в групповой этап Лиги чемпионов. Именно здесь 31 августа получит соперника киевское Динамо. Вице-чемпионы Украины благодаря высокому клубному рейтингу будут сеяными как на этом этапе квалификации, так и в плей-офф, если туда пробьются.

Сеяные: Бенфика (Португалия), Динамо Киев (Украина), Гент (Бельгия)

Несеяные: Рапид Вена (Австрия), ПАОК (Греция), АЗ Алкмаар (Нидерланды)

Путь чемпионов

Здесь на кону 4 путевки. В 3 раунде квалификации представлены 10 команд, также разделенные на две подгруппы. Еще 3 сеяных клуба (Славия Прага, Ред Булл Зальцбург и Олимпиакос) стартуют с раунда плей-офф. Отмечаем, что обе команды с многочисленным украинским представительством оказались среди несеяных. Ференцварош Реброва, Харатина и Зубкова прошел уже чемпионов Швеции и Шотландии. Динамо Брест Милевского, Хачериди и Нойка выбило Астану и Сараево.

Сеяные: Динамо Загреб (Хорватия), Янг Бойз (Швейцария), Црвена Звезда (Сербия), Карабах (Азербайджан), Маккаби Тель-Авив (Израиль)

Несеяные: Мольде (Норвегия), Мидтьюлланд (Дания), Ференцварош (Венгрия), Омония (Кипр), Динамо Брест (Беларусь)