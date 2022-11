Результаты жеребьевки стыковых матчей ЛК:

Карабах – Гент

Трабзонспор – Базель

Лацио – Клуж

Буде-Глимт – Лех

Брага – Фиорентина

АЭК Ларнака – СК Днепр-1

Шериф – Партизан

Лудогорец – Андерлехт

Единственный представитель Украины в третьем по престижности еврокубке получил уникальный шанс отомстить и за себя, и за киевское Динамо. Именно АЭК Ларнака выбил СК Днепр-1 в квалификации ЛЕ. Потом киприоты еще и минимально обыграли подопечных Луческу на групповом этапе.

В жеребьевке приняли участие 8 обладателей вторых мест на групповом этапе Лиги конференций и 8 третьих команд в группах ЛЕ. Триумфаторы стыковых матчей присоединятся в 1/8 финала к победителям групп Лиги конференций.

Первые матчи запланированы на 16 февраля, ответные поединки пройдут через неделю. 24 февраля состоится жеребьевка 1/8 финала.

