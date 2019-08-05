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Мариуполь узнал потенциального соперника в плей-офф квалификации Лиги Европы

15:00 115 Читати українською
Мариуполь узнал потенциального соперника в плей-офф квалификации Лиги Европы
Игроки Мариуполя / Фото официального сайта клуба

В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка раунда плей-офф квалификации Лиги Европы. Мариуполь узнал потенциального соперника.

 

В случае прохода нидерландского АЗ приазовцы в раунде плей-офф квалификации Лиги Европы встретятся с победителем пары Антверпен / Виктория Пльзень.

Заря узнала потенциального соперника в плей-офф квалификации Лиги Европы

Первый матч состоится 22 августа на поле победителя дуэли между представителями Нидерландов и Украины, а ответный – 29 августа.

Напомним, поединки Мариуполя и АЗ состоятся 8 и 15 августа. Победитель проходит в следующую стадию, поражение будет означать вылет из розыгрыша второго еврокубка.

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Теги
Антверпен - Виктория Пльзень Лига Европы жеребьевка Жеребьевка ЛЕ Мариуполь Мариуполь
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