Мариуполь узнал потенциального соперника в плей-офф квалификации Лиги Европы

В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка раунда плей-офф квалификации Лиги Европы. Мариуполь узнал потенциального соперника.

В случае прохода нидерландского АЗ приазовцы в раунде плей-офф квалификации Лиги Европы встретятся с победителем пары Антверпен / Виктория Пльзень.

Заря узнала потенциального соперника в плей-офф квалификации Лиги Европы

Первый матч состоится 22 августа на поле победителя дуэли между представителями Нидерландов и Украины, а ответный – 29 августа.

Напомним, поединки Мариуполя и АЗ состоятся 8 и 15 августа. Победитель проходит в следующую стадию, поражение будет означать вылет из розыгрыша второго еврокубка.