Кубок Украины 2019/20: результаты жеребьевки 1/2 финала

13 марта в Доме футбола прошла жеребьевка стадии 1/2 финала Кубка Украины 2019/20. Результаты жеребьевки – в этой новости на "Футбол 24".

В полуфинал Кубка Украины 2019/20 пробились три команды УПЛ – Динамо, Мариуполь и Ворскла, а также перволиговый Минай. Действующий обладатель трофея – донецкий Шахтер – уступил Динамо еще в 1/8 финала.

Кубок Украины: онлайн-трансляция жеребьевки 1/2 финала и финала сезона 2019/20

Результаты жеребьевки 1/2 финала Кубка Украины:

Мариуполь – Ворскла

Минай – Динамо

Полуфинальная стадия Кубка Украины 2019/20 состоит из одного матча, которые будут сыграны на полях команд, указанных первыми. Базовая дата проведения поединков – 15 апреля. Финал Кубка Украины запланирован на 13 мая 2020 года. В нем номинальным хозяином будет победитель 2-й пары.

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