В ночь на 25 сентября в Англии состоялась жеребьевка 4-го раунда (1/8 финала) Кубка английской лиги.

Все оставшиеся 16 участников Кубка английской лиги,, узнали своих соперников по 1/8 финала турнира. самую "горячую" пару составили Ньюкасл и Тоттенхэм. Также привлекает внимание валлийское дерби – Рексем сыграет с Кардифф Сити.

Брентфорд Егора Ярмолюка получил в соперники Гримсби Таун, который прошел на своем пути Манчестер Юнайтед и Шеффилд Уэнсдей.

Итоги жеребьевки 1/8 финала Кубка английской лиги

Арсенал – Брайтон

Гримсби Таун – Брентфорд

Суонси Сити – Манчестер Сити

Ньюкасл Юнайтед – Тоттенхэм

Рэксэм – Кардифф Сити

Ливерпуль – Кристал Пэлас

Вулверхэмптон – Челси

Виком Вондерерс – Фулхэм

