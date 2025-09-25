Жеребьевка Кубка лиги: Ярмолюк получил главную сенсацию турнира, валлийское дерби
В ночь на 25 сентября в Англии состоялась жеребьевка 4-го раунда (1/8 финала) Кубка английской лиги.
Все оставшиеся 16 участников Кубка английской лиги,, узнали своих соперников по 1/8 финала турнира. самую "горячую" пару составили Ньюкасл и Тоттенхэм. Также привлекает внимание валлийское дерби – Рексем сыграет с Кардифф Сити.
Брентфорд Егора Ярмолюка получил в соперники Гримсби Таун, который прошел на своем пути Манчестер Юнайтед и Шеффилд Уэнсдей.
Итоги жеребьевки 1/8 финала Кубка английской лиги
Арсенал – Брайтон
Гримсби Таун – Брентфорд
Суонси Сити – Манчестер Сити
Ньюкасл Юнайтед – Тоттенхэм
Рэксэм – Кардифф Сити
Ливерпуль – Кристал Пэлас
Вулверхэмптон – Челси
Виком Вондерерс – Фулхэм
