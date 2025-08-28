В ночь со среды на четверг в Англии состоялась жеребьевка третьего раунда Кубка лиги, в котором на данном этапе присутствовали 15 клубов из АПЛ. Результаты приводит ВВС.

"Всем очевидно, что сегодня произошло": Аморим сделал загадочное заявление после вылета Манчестер Юнайтед из Кубка лиги

Линкольн Сити Ивана Варфоломеева сыграет против Челси Михаила Мудрика, Брентфорд Егора Ярмолюка встретится с Астон Виллой, Арсенал Александра Зинченко сразится с Порт Вейлом, а Эвертону Виталия Миколенко будет противостоять Вулверхэмптон.

Жеребьевка третьего раунда Кубка английской лиги

Порт Вейл – Арсенал

Суонси Сити – Ноттингем Форест

Линкольн Сити – Челси

Тоттенхэм Хотспур – Донкастер Роверс

Брентфорд – Астон Вилла

Хаддерсфилд Таун – Манчестер Сити

Ливерпуль – Саутгемптон

Ньюкасл Юнайтед – Брэдфорд Сити

Вулверхэмптон – Эвертон

Кристал Пэлас – Миллуолл

Бернли – Кардифф Сити

Барнсли – Брайтон

Фулхэм – Кембридж Юнайтед

Рэксэм – Рединг

Шеффилд Уэнсдей – Гримсби Таун

Уиган – Уиком

Матчи этого раунда состоятся во второй половине сентября.

МЮ вылетел от команды четвертого дивизиона, Миколенко вернулся уверенной победой: Кубок английской лиги