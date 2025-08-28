Жеребьевка Кубка английской лиги: четверо украинцев узнали соперников – один из них сыграет против Челси Мудрика
Состоялась жеребьевка третьего раунда Кубка английской лиги.
В ночь со среды на четверг в Англии состоялась жеребьевка третьего раунда Кубка лиги, в котором на данном этапе присутствовали 15 клубов из АПЛ. Результаты приводит ВВС.
Линкольн Сити Ивана Варфоломеева сыграет против Челси Михаила Мудрика, Брентфорд Егора Ярмолюка встретится с Астон Виллой, Арсенал Александра Зинченко сразится с Порт Вейлом, а Эвертону Виталия Миколенко будет противостоять Вулверхэмптон.
Жеребьевка третьего раунда Кубка английской лиги
Порт Вейл – Арсенал
Суонси Сити – Ноттингем Форест
Линкольн Сити – Челси
Тоттенхэм Хотспур – Донкастер Роверс
Брентфорд – Астон Вилла
Хаддерсфилд Таун – Манчестер Сити
Ливерпуль – Саутгемптон
Ньюкасл Юнайтед – Брэдфорд Сити
Вулверхэмптон – Эвертон
Кристал Пэлас – Миллуолл
Бернли – Кардифф Сити
Барнсли – Брайтон
Фулхэм – Кембридж Юнайтед
Рэксэм – Рединг
Шеффилд Уэнсдей – Гримсби Таун
Уиган – Уиком
Матчи этого раунда состоятся во второй половине сентября.
