Состоялась жеребьевка стадии 1/4 финала Кубка Англии, где сыграют и представители сборной Украины. Результаты жребия – на Футбол 24.

Вест Хэм Андрея Ярмоленко прекратил борьбу за трофей, неожиданно уступив Саутгемптону. Теперь за земляка будут шансы отомстить у Александра Зинченко – следующим соперником "святых" стал Манчестер Сити.

Миколенко с капитанской повязкой выведет Эвертон на матч Кубка Англии – поддержка украинцев не утихает

Эвертон еще до матча с Борхем Вуд знал, с кем встретится в четвертьфинале. Виталий Миколенко и Ко на выезде сыграют против Кристал Пэлас. Поединки этой стадии турнира запланированы на 19 и 20 марта.

Кубок Англии, четвертьфиналы:

Кристал Пэлас – Эвертон

Ноттингем Форест/Хаддерсфилд – Ливерпуль

Мидлсбро – Челси

Саутгемптон – Манчестер Сити

Эвертон стал четвертьфиналистом Кубка Англии, одолев Борхем – Миколенко провёл час в статусе капитана и травмировался