Жеребьевка Кубка Англии: Миколенко едет в Лондон, Зинченко сможет отомстить за Ярмоленко
Состоялась жеребьевка стадии 1/4 финала Кубка Англии, где сыграют и представители сборной Украины. Результаты жребия – на Футбол 24.
Вест Хэм Андрея Ярмоленко прекратил борьбу за трофей, неожиданно уступив Саутгемптону. Теперь за земляка будут шансы отомстить у Александра Зинченко – следующим соперником "святых" стал Манчестер Сити.
Миколенко с капитанской повязкой выведет Эвертон на матч Кубка Англии – поддержка украинцев не утихает
Эвертон еще до матча с Борхем Вуд знал, с кем встретится в четвертьфинале. Виталий Миколенко и Ко на выезде сыграют против Кристал Пэлас. Поединки этой стадии турнира запланированы на 19 и 20 марта.
Кубок Англии, четвертьфиналы:
Кристал Пэлас – Эвертон
Ноттингем Форест/Хаддерсфилд – Ливерпуль
Мидлсбро – Челси
Саутгемптон – Манчестер Сити
Эвертон стал четвертьфиналистом Кубка Англии, одолев Борхем – Миколенко провёл час в статусе капитана и травмировался