Жеребьевка Евро-2020: Украина и другие сборные уже знают круг соперников – у нас узкий выбор, у Роналду группа смерти

Сборная Украины своими результатами завоевала место в первой корзине посева при жеребьевке Чемпионата Европы. Похоже, мы уже знаем сильнейшего нашего соперника на групповом этапе.

Ранее "Футбол 24" уже пытался разобраться в посеве, сложной системе отбора, общей организации финальной части Евро-2020 и почему Украине так важно не проиграть Сербии. В некоторых случаях нам и после попадания в первую корзину могли выпасть две топ-сборные в соперники, но так шансы получить приемлемый вариант для выхода из группы росли. Проблема жеребьевка Чемпионата Европы 2020 в том, что хозяева уже имеют определенные группы, в которые попали заранее названными парами. Это, а также разведение сборных, как вот Украины и России, ощутимо уменьшает поле для маневра у всех.

"Беседин шокировал Маракану". Сербские СМИ – о холодном душе, уроке от своих фанов для украинцев и любви к Шевченко

Отметим, что последние матчи сугубо групповых турниров Европейской квалификации состоятся 19 ноября. Однако еще 4 обладатели путевок на Евро-2020 станут известны уже после жеребьевки. В следующем году, 26 и 31 марта пройдут матчи плей-офф отбора через Лигу наций. В финальной части будет аж 12 стран-хозяев, поэтому процедура жеребьевки достаточно запутанная и трудная для понимания, о чем после матча против Эстонии признавался даже главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко.

Когда состоится жеребьевка Евро-2020

Церемония пройдет в столице Румынии Бухаресте. Сборная Украины узнает своих соперников 30 ноября 2019. Начало в 19:00 по киевскому времени. Все 24 сборные распределятся на 4 корзины по 6 команд. Посев определяется местом, которое участники Чемпионата Европы завоевали в квалификации, а дальше в таком порядке – по количеству очков, разнице голов, забитым мячам, забитым голам на выезде, количеству побед, выездных побед, меньшему количеству желтых и красных карточек, позиции в рейтинга Лиги наций. В первой корзине уже оказались Украина и 3 других сборных.

Победители 4-х стыковых матчей (определятся в каждом из дивизионов Лиги наций) автоматически оказываются в последнем корзине. Жеребьевка этой квалификационной стадии плей-офф состоится 22 ноября. Именно тогда и станет понятно, кто каким путем будет бороться за последние путевки на Евро (A, B, C или D), а также определятся хозяева финалов.

Кто уже вышел на Евро-2020

Таких сборных 17. Победители групп получают места с 1 по 10. Команды, которые финишировали вторыми, в рейтинге займут 11-20 ступеньки. Победители дивизионов Лиги наций будут в самом низу. Сразу 4 сборные гарантировали себе место в первой корзине – Англия (21 балл, учитываются только матчи против 4-х соперников по группам, до 5-го места), Бельгия (21), Италия (21) и Украина (20). Никуда не денется из второй корзины Хорватия (17), а в третьей уже оказались Австрия (16) и Турция (17). Пока ждут других матчей остальные 10 участников Евро-2020: Чехия, Финляндия, Франция, Германия, Нидерланды, Польша, Португалия, Россия, Испания и Швеция.

В каких странах пройдет финальная часть Евро-2020

Группа A: Италия (Олимпико, Рим), Азербайджан (Олимпийский, Баку)

Группа B: Россия (Санкт-Петербург, Санкт-Петербург), Дания (Паркен, Копенгаген)

Группа C: Нидерланды (Йохан Кройфф Арена, Амстердам), Румыния (Арена Национале, Бухарест)

Группа D: Англия (Уэмбли, Лондон), Шотландия (Хэмпден Парк, Глазго)

Группа E: Испания (Сан-Мамес, Бильбао), Ирландия (Дублин Арена, Дублин)

Группа F: Германия (Арена Мюнхен, Мюнхен), Венгрия (Пушкаш Арена, Будапешт)

Кто потенциальные соперники Украины – корзины и предварительный состав групп

Итак, как видно из распределения групп и хозяев выше, команда Шевченко не может попасть в группы к сеяным Италии и Англии. С Россией УЕФА нас продолжает разводить, пока это возможно. Испания с большой вероятностью обгонит Францию ​​и займет место в первой корзине – для этого нужно одолеть дома Румынию, которую "Фурия Роха" достаточно уверенно била на выезде. У Германии или Нидерландов также высокие шансы подняться в топ посева. "Оранжевым" хватит ничьей немцев против Северной Ирландии и своей разгромной победы над Эстонией. Бундестим устроит любая победа в последнем туре над "Зелено-белой армией".

Пока что наиболее вероятным вариантом остается группа с Нидерландами. Против Румынии можем и не сыграть – хозяева жеребьевки и финальной части не смогли квалифицироваться через отбор Евро-2020, но получат шанс в стыковых матчах Лиги наций, хотя и не выиграли там свою группу. По состоянию на сегодня посев имеет следующий несколько симулированный вид (некоторые из нижних команд еще не вышли):

Корзина 1: Англия, Бельгия, Италия, Украина, Франция, Германия

Корзина 2: Испания, Хорватия, Польша, Дания (не попадет напрямую, если проиграет Ирландии), Россия, Португалия

Корзина 3: Турция, Нидерланды, Австрия, Чехия, Швейцария (на 99% участник, но может оказаться выше), Швеция

Корзина 4: Финляндия, Венгрия (для сохранения места нужна победа над Уэльсом), Исландия, Босния и Герцеговина, Шотландия, Грузия (последние 4 имеют шансы в стыковых матчах)

Здесь мы условно выделяем команды с лучшим рейтингом как потенциальных победителей плей-офф – если не Исландия, Грузия и компания выигрывают стыковые матчи, то команды подобного уровня. Здесь есть определенные сложности, связанные с выбором пар хозяев. Если Дания и Россия, которые должны играть вместе, оказываются в одной корзине, а скандинавы выигрывают свою группу, то наши соседи должны опуститься в 3-ю. Фактически только в таком случае Португалия поднимется во 2-й – у действующих чемпионов Европы примерно 90% шансов получить двух серьезных соперников посевом выше, поэтому все их молитвы за поражение Ирландии в родном Дублине.

Как выглядят группы прямо сейчас? Россия почти стопроцентно уйдет в группу к Бельгии. Там же окажется Финляндия, потому что россияне не могут попасть в группу Косово (с потенциальным победителем дивизиона D Лиги наций УЕФА их также разводит) и других хозяев – венгров. Итак, Украине остаются Нидерланды, кто-то из третьей корзины и победитель плей-офф Лиги наций пути A (здесь точно будет бороться Исландия, а также потенциально Болгария, Израиль, Румыния, Уэльс, Словакия, Ирландия и Северная Ирландия). Учитываем большие шансы Франции подвинуться из-за побед Испании и Германии и видим следующую ​​картину.

Группа А: Италия, Франция/Польша/Хорватия, Швейцария/Турция/Австрия/Швеция/Чехия/Португалия, победители плей-оф плей-офф D

Группа В: Бельгия, Дания, Росия, Финляндия

Группа C: УКРАиНА, Нидерланды, Швейцария/Турция/Австрия/Швеция/Чехия/Португалия, победители плей-офф А

Группа D: Англия, Франция/Польша/Хорватия, Швейцария/Турция/Австрия/Швеция/Чехия/Португалия, победители плей-офф шляху C

Группа E: испания, Франция/Польша/Хорватия, Швейцария/Турция/Австрия/Швеция/Чехия/Португалия, победители плей-офф B

Группа F: Германия, Франция/Польша/Хорватия, Швейцария/Турция/Австрия/Швеция/Чехия/Португалия, Венгрия

Интересный момент с Португалией. Криштиану Роналду и компания занимают последнее место в корзине 2, но их могут с легкостью опередить Нидерланды. Поэтому мы также рискуем оказаться в некой группе смерти с португальцами и голландцами. Другие ужасные варианты для "европейских бразильцев" связаны с Францией, которую они били в овертайме финала Евро-2016, и сеяными грандами – Италия, Англия, Испания или Германия. Может быть очень весело.

"Збірній України не потрібно співати дифірамби": Мирон Маркевич – про наші проблеми і ймовірний матч із Росією