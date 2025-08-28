В четверг, 28 августа, в Монако состоялась жеребьевка основного раунда самого престижного евротурнира. Результаты ищите в этой новости на "Футбол 24".

Жеребьевка основного раунда Лиги чемпионов сезона 2025/26 стартовала в 19:00 по киевскому времени. 36 команд-участниц были поделены на 4 корзины по 9 команд согласно клубному рейтингу УЕФА. Это будет второй сезон подряд, когда команды вместо группового этапа будут находиться в единой турнирной таблице. 8 лучших клубов сразу попадут в 1/8 финала, а те, кто завершат на позициях с 9-й по 24-ю, сыграют в 1/16 финала за проход дальше.

УЕФА внес революционные изменения в формат Лиги чемпионов – финал начнется в необычное время

Состав корзин для жеребьевки выглядел следующим образом:

Корзина 1: ПСЖ (Франция), Реал Мадрид (Испания), Манчестер Сити (Англия), Бавария (Германия), Ливерпуль (Англия), Интер (Италия), Челси (Англия), Боруссия Дортмунд (Германия), Барселона (Испания).

Корзина 2: Арсенал (Англия), Байер (Германия), Атлетико (Испания), Бенфика (Португалия), Аталанта (Италия), Вильяреал (Испания), Ювентус (Италия), Айнтрахт (Германия), Брюгге (Бельгия).

Корзина 3: Тоттенхэм (Англия), ПСВ (Нидерланды), Аякс (Нидерланды), Наполи (Италия), Спортинг (Португалия), Олимпиакос (Греция), Славия Прага (Чехия), Буде-Глимт (Норвегия), Марсель (Франция).

Корзина 4: Копенгаген (Дания), Монако (Франция), Галатасарай (Турция), Унион Сен-Жилуаз (Бельгия), Карабах (Азербайджан), Атлетик (Испания), Ньюкасл (Англия), Пафос (Кипр), Кайрат (Казахстан).

В основном раунде ЛЧ должно состояться 8 туров. Финал турнира запланирован на 30 мая 2026 года в Будапеште. Впервые за долгий период Украина не будет представлена в основном раунде ЛЧ.

Итак, действо началось! Церемония стартовала с гимна Лиги чемпионов и повтора лучших моментов в истории турнира!

Челси Михаила Мудрика наградили как единственную команду, которая завоевала все трофеи под эгидой УЕФА.

УЕФА напомнил о новом формате Лиги чемпионов прошлогодним роликом со Златаном Ибрагимовичем и сразу же представила новое видео с участием Златана, президента УЕФА Александера Чеферина и других чиновников ассоциации.

Глава Союза европейских футбольных ассоциаций наградил шведскую легенду за вклад в футбол.

На сцене появилась еще одна легенда – Кака. Очевидно, именно эта пара будет помогать проводить жеребьевку.

Результаты жеребьевки Лиги чемпионов 2025/26:

......

