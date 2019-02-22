Жеребьевка 1/8 Лиги Европы: онлайн-трансляция – Динамо узнает соперника

Жеребьевка 1/8 финала ЛЕ 2018/19 состоится сегодня в 14:00 по киевскому времени, в штаб-квартире УЕФА в Ньоне. Киевское Динамо ждет своего следующего соперника. Онлайн-трансляцию жеребьевки Лиги Европы проведет "Футбол 24" в этой новости.

Поскольку Шахтер вылетел из еврокубков, теперь Украину представляет только одна команда. Своего соперника Динамо получит очень быстро. Из-за того, что украинские и российские клубы УЕФА продолжит разводить по разным парам, киевляне автоматически попадут в первую пару при жеребьевке и точно не смогут сыграть с Краснодаром и Зенитом Ракицкого. В остальном сегодня жребий будет слепой – без сеяных команд, поэтому клубы из одной страны могут сыграть между собой.

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Команда Хацкевича имеет все шансы встретиться с предыдущими соперниками в текущем еврокубковом сезоне. Славию Прагу динамовцы выбили в квалификации Лиги чемпионов, а с Ренном дважды разобрались на групповом этапе Лиги Европы. Также на пути команды Хацкевича может стать обидчик Шахтера Айнтрахт, который выиграл 7 из 8 матчей сезона в ЛЕ. Кроме того, украинская команда ранее в своей истории встречалась, в частности, с Валенсией, Вильярреалом, Интером, Наполи, Челси, Арсеналом, Бенфикой и Динамо Загреб.

Кроме Динамо Киев, своих соперников узнают еще 15 команд: Севилья, Вильярреал, Валенсия (все – Испания), Интер, Наполи (оба – Италия), Челси, Арсенал (оба – Англия), Зенит, Краснодар (оба – Россия), Зальцбург (Австрия), Динамо Загреб (Хорватия), Айнтрахт (Германия), Славия Прага (Чехия), Ренн (Франция) и Бенфика (Португалия).

ROUND OF 16



?????? Arsenal

Benfica

?????? Chelsea

Dinamo Zagreb

Dynamo Kyiv

Frankfurt

Inter

Krasnodar

Napoli

Rennes

Salzburg

Sevilla

Slavia Praha

Valencia

Villarreal

Zenit #UEL | #UELdraw: Friday, 13CET pic.twitter.com/q9ncrftPj9 — UEFA Europa League (@EuropaLeague) 21 лютого 2019 р.

Матчи состоятся 7 и 15 марта. Начало традиционно в 19:55 и 22:00. Команды, которые выпадут при жеребьевке первыми, сначала сыграют домашний матч, а потом поедут в гости.