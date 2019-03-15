Результаты жеребьевки 1/4 и 1/2 финала Лиги чемпионов

В штаб-квартире УЕФА в Ньоне состоялась жеребьевка 1/4 финала и 1/2 финала Лиги чемпионов.
Жеребьевка очередных стадий плей-офф завершилось в швейцарском Ньоне. В частности, определились пары 1/4 финала ЛЧ, а также потенциальные противостояния в полуфинале.
Жеребьевка 1/4 и 1/2 финала Лиги чемпионов: онлайн-трансляция
Результаты жеребьевки 1/4 финала Лиги чемпионов:
Аякс – Ювентус
Ливерпуль – Порту
Тоттенхэм – Манчестер Сити
Барселона – Манчестер Юнайтед
Пары в полуфиналах:
Тоттенхэм / Манчестер Сити – Аякс / Ювентус
Барселона / Манчестер Юнайтед – Ливерпуль / Порту
Когда состоятся матчи 1/4 и 1/2 Лиги чемпионов:
9-10 апреля: 1/4 финала, первые матчи
16-17 апреля: 1/4 финала, ответные матчи
30 апреля-1 мая: 1/2 финала, первые матчи
7-8 мая: 1/2 финала, ответные матчи
1 июня: Финал на Ванда Метрополитано в Мадриде
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