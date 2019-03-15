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Результаты жеребьевки 1/4 и 1/2 финала Лиги чемпионов

13:15 648 Читати українською
Результаты жеребьевки 1/4 и 1/2 финала Лиги чемпионов
Результаты жеребьевки 1/4 финала Лиги чемпионов

В штаб-квартире УЕФА в Ньоне состоялась жеребьевка 1/4 финала и 1/2 финала Лиги чемпионов.

Жеребьевка очередных стадий плей-офф завершилось в швейцарском Ньоне. В частности, определились пары 1/4 финала ЛЧ, а также потенциальные противостояния в полуфинале.

Жеребьевка 1/4 и 1/2 финала Лиги чемпионов: онлайн-трансляция

Результаты жеребьевки 1/4 финала Лиги чемпионов:

Аякс – Ювентус

Ливерпуль – Порту

Тоттенхэм – Манчестер Сити

Барселона – Манчестер Юнайтед

Пары в полуфиналах:

Тоттенхэм / Манчестер Сити – Аякс / Ювентус

Барселона / Манчестер Юнайтед – Ливерпуль / Порту

Когда состоятся матчи 1/4 и 1/2 Лиги чемпионов:

9-10 апреля: 1/4 финала, первые матчи

16-17 апреля: 1/4 финала, ответные матчи

30 апреля-1 мая: 1/2 финала, первые матчи

7-8 мая: 1/2 финала, ответные матчи

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