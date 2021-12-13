Сегодня, 13 декабря, в штаб-квартире УЕФА в Ньоне состоялась жеребьевка стыковых матчей Лиги конференций 2021/22. Тарас Качараба, арендованный динамовец Сидклей, Разван Луческу, а также несколько именитых клубов узнали соперников.

Рапид Вена – Тоттенхэм/Витесс

Спарта Прага – Партизан

Селтик – Буде-Глимт

Лестер Сити – Раннерс

Митьюлланд – ПАОК

Фенербахче – Славия Прага

ПСВ – Маккаби Тель-Авив

Олимпик Марсель – Карабах

Лорик Цана, знаменитый экс-защитник ПСЖ, Марселя, Сандерленда, Лацио и Галатасарая, помог при жеребьевке. Финал состоится на родине албанца – в Тиране. Заря вылетела из Лиги конференций, но в турнире продолжили выступление защитник сборной Украины и несколько команд с громкими именами. Славия Качарабы, ПАОК Сидклея и сына Луческу, два обидчика луганского клуба (венский Рапид и норвежский Буде-Глимт), а также Лестер, Марсель, ПСВ, Селтик, Фенербахче – компания подобралась непростая. "Футбол 24" провел онлайн-трансляцию жеребьевки стыковых матчей Лиги конференций в этой новости.

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Интересно, что все именитые лидеры оказались среди несеянных. Секрет прост. На этой стадии соревнований вторые места Лиги конференций имеют преимущество над третьими местами Лиги Европы. Представителей одной страны разводят по разным парам. Сеяные команды ответный матч проводят на своем поле. Победители раунда плей-офф выйдут на команды, занявшие первые места в группах Лиги конференций 2021/22. Матчи 1/16 финала запланированы на 17 и 24 февраля. А вот жеребьевка 1/8 состоится уже 25 февраля.

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Несеяные

Буде-Глимт (NOR)

Карабах (AZE)

Маккаби Тель-Авив (ISR)

ПАОК (GRE)

Партизан (SRB)

Раннерс (DEN)

Славия (CZE)

Тоттенхэм (ENG)/Витесс (NED)

Сеяные

Лестер (ENG)

Митьюлланд (DEN)

Марсель (FRA)

ПСВ (NED)

Рапид (AUT)

Селтик (SCO)

Спарта (CZE)

Фенербахче (TUR)