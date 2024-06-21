Антонелла Рокуццо не смогла без помех попасть на первый матч Копа Америка 2024 Аргентина – Канада.

Старт турнира состоялся на Мерседес-Бенц Стэдиум в Атланте. Оказалось, охрана арены одинаково придирчиво относится ко всем посетители. Исключения не сделали даже для жены капитана сборной Аргентины.

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Антонелла Рокуццо направлялась на трибуны, чтобы посмотреть на игру своего мужа. С ней были двое детей, родители Лионеля Месси и племянник футболиста. Беспрепятственно пройти зону контроля не удалось. Антонелла должна была оставить на хранение свой кошелек, поскольку предметы такого фасона подпадают под запрещенные для проноса на стадион. После короткой дискуссии жена Месси таки выполнила требования охранников.

К слову, с футболом у аргентинцев никаких проблем не возникло. Действующие чемпионы мира начали Копа Америка, обыграв сборную Канады.