Исчезновение бутс произошло, когда футболистки летели в Норвегию на выездной матч против Бранна в квалификации Лиги чемпионов. В клубе точно не знают, как и когда именно это произошло. У некоторых футболисток остались свои бутсы, а пропавшую обувь удалось заменить.

"Сумка с бутсами некоторых наших игроков исчезла во время перелета в Берген. Мы расследуем, как это произошло. Мы раздобыли новые бутсы нужной марки и размеров для всех пострадавших игроков", – сказал представитель Ман Юнайтед.

В Норвегии Манчестер Юнайтед проиграл со счетом 0:1, пропустив гол после розыгрыша стандарта в конце встречи.

