Групповой этап женского чемпионата Европы близок к завершению. Квартет В стал следующим, где отыграли все матчи.

Женское Евро-2025

Группа В, 3-й тур

Италия – Испания – 1:3

Голы: Оливьеро, 10 – дель Кастильо, 14, Гихарро, 49, Эстер, 90+1

Португалия – Бельгия – 1:2

Голы: Тельма, 87 – Вуллер, 3, Кайман, 90+6

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Испания оформила волевой камбэк с Италией. "Скуадра Адзурра" вышла вперед уже на 10-й минуте, однако еще до середины второго тайма "Фурия Роха" сумела восстановить статус-кво. Сразу после перерыва испанки вышли вперед, а уже в добавленное время добили оппоненток.

Как следствие, Испания набрала 9 очков и с максимальным результатом вышла в плей-офф турнира. Италия стала второй с 4 баллами.

В параллельной встрече сошлись Португалия и Бельгия. Пиренейки в случае неудачи итальянок имели шанс на выход в следующий раунд соревнований, но не смогли реализовать поставленную цель. "Красные дьяволы", которые в квартете шли последними, забили уже на старте встречи и сохраняли минимальное преимущество почти до конца игры.

Однако за 4 минуты до завершения поединка португалки сумели отыграться. "Красные дьяволы" не остановились и таки смогли одержать первую победу на турнире, забив на шестой добавленной к матчу минуте.

Таким образом Бельгия с 3 пунктами финишировала третьей, а Португалия с 1 очком осталась последней.

По результатам группы В сформировались первые две пары плей-офф женского Евро-2025:

Норвегия – Италия (среда, 16 июля)

Испания – Швейцария (пятница, 18 июля)

Швейцария дебютирует в четвертьфинале домашнего Евро, а для Норвегии и Италии он станет первым с 2013 года.

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