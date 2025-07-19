Евро-2025 среди женщин, 1/4 финала

Испания – Швейцария – 2:0

Голы: дель Кастильо, 66, Пина, 71

Удалена: Мариц, 90+2 (Швейцария)

На 9-й минуте Кальдентей не реализовала пенальти (вратарь)

На 88-й минуте Путельяс не реализовала пенальти (вратарь)

Большую часть встречи Испания пыталась сломать "швейцарский автобус" – соперник действовал в низком блоке, что приносило ему результат до 66-й минуты. Мариона Кальдентей снова провела не лучший матч, поэтому голами за нее отдувались другие девушки.

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Так, в середине второго тайма авторами голов стали дель Кастильо и Пина. В случае с первым голом громко аплодировать нужно действующей обладательнице "Золотого мяча" Айтане Бонмати – она сделала ассист, не глядя на свою партнершу по команде, "глазами на затылке".

Кроме двух голов "Фурии рохи", команда не реализовала два пенальти. В обоих случаях прекрасно проявила себя голкипер сборной Швейцарии Пен: в первом тайме она взяла удар Кальдентей, во втором – справилась с выстрелом Путельяс.

Тем не менее, Испания справилась с главной задачей. Впервые с 1997 года команда вышла в полуфинал чемпионата Европы.

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