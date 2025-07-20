В Швейцарии состоялся четвертьфинальный матч женского Евро-2025 между Германией и Францией. Читайте подробности встречи на "Футбол 24".

Евро-2025 среди женщин, 1/4 финала

Франция – Германия – 1:1 (5:6 в серии пенальти)

Голы: Гейоро, 14 (пенальти) – Нюскен, 25

Удаления: Гендрих,13 (Германия)

На 69-й минуте Нюскен не реализовала пенальти (вратарь)

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Четвертьфинальный матч между Францией и Германией начался в равной борьбе. Уже на 13-й минуте после просмотра VAR арбитр показала красную карточку Катрин-Юлии Гендрих и назначила пенальти в ворота Германии. Вратарь "Бундестим" смогла дотянуться до мяча, но не отразила удар Грейс Гейоро.

Казалось, что надежд у немок не осталось, но одиночный стандарт подарил им шанс – отличилась Сьеке Нюскен. Во втором тайме сборная Германии даже могла выйти вперед, но та же Нюскен не смогла оформить дубль с пенальти – Полин Перо-Маньин отразила удар.

Дело дошло до дополнительного времени. Франция пыталась изо всех сил забить победный гол, но благодаря самоотдаче немок этого не удалось и судьба матча решалась в серии пенальти. Там уже героиней стала голкипер сборной Германии – Анн-Катрин Бергер не только сделала два сейва, но и сама была точной с отметки, принеся победу и билет в следующий раунд Евро для "Бундестим".

В полуфинале Германия встретится со сборной Испании, которая в четвертьфинале переиграла Швейцарию со счетом 2:0.

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