Сегодня завершился групповой этап женского Евро-2022 в квартете А.

Евро-2022. Группа А, 3 тур

Австрия – Норвегия – 1:0

Гол: Билла, 37

Северная Ирландия – Англия – 0:5

Голы: Керби, 41, Мид, 45, Руссо, 48, 53, Берроуз, 76 (аг)

Австрия и Норвегия имели по 3 очка и в очной встрече решали, кто составит компанию Англии в плей-офф. Судить ответственный матч доверили нашей Екатерине Монзуль.

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Австрийкам благодаря лучшей разнице голов хватало и ничьей, но именно они одержали победу. Судьбу встречи решил единственный мяч в исполнении Николь Биллы на 37-й минуте.

Англия уверенно подтвердила статус фаворитки группы. "Три львицы" разбили соседок из Северной Ирландии, завершив групповой этап с общей разницей 14:0.

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