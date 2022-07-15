Евро-2022. Группа D, 2 тур

Италия – Исландия – 1:1

Голы: Бергамаски, 62 – Вигьямсдоттир, 3

Франция – Бельгия – 2:1

Голы: Диани, 6, Мбок, 41 – Кайман, 36

Италия рискует во второй раз подряд не выйти из группы на чемпионате Европы. После сокрушительного поражения от француженок в первом туре "Скуадра Адзурра" чуть не проиграла еще и Исландии. Выгьямсдоттир открыла счет на 3-й минуте после вброса аута. Восстановила равновесие Валентина Бергамаски, которая отличилась в середине второго тайма.

Женское Евро-2022: победный шедевр Нидерландов в перестрелке с Португалией, Швеция дожала Швейцарию

Бельгия изрядно постаралась создать проблемы одному из фаворитов турнира, но все равно проиграла. Эта победа гарантирует Франции выход в плей-офф с первого места в группе. В последнем туре Бельгия сыграет против Италии (у них по одному очку), а Исландии (два пункта) будет противостоять уже немотивированная Франция.

Україна програла найбільшій сенсації, фаворити на чемпіонство, господарі оскандалилися: експрес-анонс жіночого Євро-2022