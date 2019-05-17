"Женский футбол – больше хобби, а не профессиональный вид спорта": откровенное заявление Сергийчука

Форвард Десны Михаил Сергийчук выразил свою позицию касательно женского футбола.

"Мне кажется, что женский футбол – это больше хобби, чем профессиональный вид спорта. У меня в классе были девушки-футболистки. Они там играли за какие-то молодежные сборные.

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Я бы не хотел, чтобы Десна проводила спарринг с женской командой", – сказал Сергийчук Youtube-каналу Десны.

Черниговская команда сейчас находится на 7 позиции в турнирной таблице УПЛ, набрав 38 очков.

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